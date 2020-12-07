В Україні збережеться сонячна і морозна погода, температура вдень впаде до -5° (карта)

Завтра мороз ще залишиться в Україні.

В Україні поки зберігається морозна погода / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 8 грудня, в Україні збережеться морозна і сонячна погода. Найбільше сонце потішить східні і центральні регіони. Середня денна температура по Україні становитиме -3°, максимально холодно буде на Чернігівщині - тут похолодає до -5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень -4°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -7°, вдень -5°.

У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.

У Луцьку мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -2°.

У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень -3°.

У Тернополі температура повітря вночі -5°, вдень -3°, хмарно.

У Хмельницькому завтра вночі -6°, вдень -3°, мінлива хмарність.

В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у вівторок хмарно, вночі -4°, вдень -2°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -7°...-3°.

У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -3°.

У Черкасах вночі -4°, вдень -2°, малохмарно.

У Кропивницькому ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень -2°.

У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-3°.

В Одесі 8 грудня-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.

У Херсоні у вівторок вночі -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -4°, вдень + 1°.

У Запоріжжі-хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Сумах завтра сонячна погода, температура повітря -8°...-2°.

У Харкові-сонячно, температура вночі -8°, вдень -2°.

У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -5°, вдень -1°.

У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, + 3°...+6°.

У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі -7°, вдень -3°.

У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -9°, вдень -2°.

Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото УНІАН

8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. Цього дня зима клин клином вибиває. У Климентіїв день мороз насипав білих троянд (снігу). А от якщо півні рано заспівали в цей день — бути швидкій відлизі. На Климента боялися побачити у селі польових мишей — буде дуже холодна зима.

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