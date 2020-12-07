В Україні збережеться сонячна і морозна погода, температура вдень впаде до -5° (карта)
Завтра мороз ще залишиться в Україні.
У вівторок, 8 грудня, в Україні збережеться морозна і сонячна погода. Найбільше сонце потішить східні і центральні регіони. Середня денна температура по Україні становитиме -3°, максимально холодно буде на Чернігівщині - тут похолодає до -5°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Різкого похолодання в Україні не буде: синоптик дав прогноз до середини грудня
- У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень -4°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -7°, вдень -5°.
- У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -2°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень -3°.
- У Тернополі температура повітря вночі -5°, вдень -3°, хмарно.
- У Хмельницькому завтра вночі -6°, вдень -3°, мінлива хмарність.
- В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у вівторок хмарно, вночі -4°, вдень -2°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -7°...-3°.
- У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -3°.
- У Черкасах вночі -4°, вдень -2°, малохмарно.
- У Кропивницькому ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень -2°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-3°.
- В Одесі 8 грудня-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
- У Херсоні у вівторок вночі -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -4°, вдень + 1°.
- У Запоріжжі-хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Сумах завтра сонячна погода, температура повітря -8°...-2°.
- У Харкові-сонячно, температура вночі -8°, вдень -2°.
- У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, + 3°...+6°.
- У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі -7°, вдень -3°.
- У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -9°, вдень -2°.
8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. Цього дня зима клин клином вибиває. У Климентіїв день мороз насипав білих троянд (снігу). А от якщо півні рано заспівали в цей день — бути швидкій відлизі. На Климента боялися побачити у селі польових мишей — буде дуже холодна зима.
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Погода в Україні
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -7°
- Донецьк-4°... -10°
- Житомир-3°... -8°
- Запоріжжя-1°... -7°
- Івано-Франківськ-1°... -4°
- Київ-4°... -9°
- Кропивницький-3°... -7°
- Луганськ-5°... -12°
- Луцьк-1°... -5°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв-2°... -5°
- Одеса0°... -2°
- Полтава-4°... -9°
- Рівне-2°... -6°
- Сімферополь+4°... -1°
- Суми-3°... -10°
- Тернопіль-3°... -6°
- Харків-4°... -11°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницький-3°... -6°
- Черкаси-3°... -6°
- Чернігів-5°... -10°
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