В Україні збережеться сонячна і морозна погода, температура вдень впаде до -5° (карта)

16:30, 7 грудня 2020
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Завтра мороз ще залишиться в Україні.

В Україні поки зберігається морозна погода / Фото ua.depositphotos.com
В Україні поки зберігається морозна погода / Фото ua.depositphotos.com

У вівторок, 8 грудня, в Україні збережеться морозна і сонячна погода. Найбільше сонце потішить східні і центральні регіони. Середня денна температура по Україні становитиме -3°, максимально холодно буде на Чернігівщині - тут похолодає до -5°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Різкого похолодання в Україні не буде: синоптик дав прогноз до середини грудня

  • У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень -4°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -7°, вдень -5°.
  • У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.
  • У Луцьку мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -2°.
  • У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -5°, вдень -3°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -5°, вдень -3°, хмарно.
  • У Хмельницькому завтра вночі -6°, вдень -3°, мінлива хмарність.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -4°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.
  • У Чернівцях у вівторок хмарно, вночі -4°, вдень -2°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -7°...-3°.
  • У Житомирі у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі -7°, вдень -3°.
  • У Черкасах вночі -4°, вдень -2°, малохмарно.
  • У Кропивницькому ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень -2°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...-3°.
  • В Одесі 8 грудня-хмарно, температура вночі -2°, вдень 0°.
  • У Херсоні у вівторок вночі -4°, вдень +2°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -4°, вдень + 1°.
  • У Запоріжжі-хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Сумах завтра сонячна погода, температура повітря -8°...-2°.
  • У Харкові-сонячно, температура вночі -8°, вдень -2°.
  • У Дніпрі мінлива хмарність, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Сімферополі у вівторок буде мінлива хмарність, + 3°...+6°.
  • У Краматорську завтра ясно і безхмарно, температура вночі -7°, вдень -3°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі -9°, вдень -2°.
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 8 грудня / фото УНІАН

8 грудня – святого Климентія, Папи Римського. Цього дня зима клин клином вибиває. У Климентіїв день мороз насипав білих троянд (снігу). А от якщо півні рано заспівали в цей день — бути швидкій відлизі. На Климента боялися побачити у селі польових мишей — буде дуже холодна зима.

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Автор: Олена Пилипчак

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