Завтра на українців чекає морозний день: температура впаде, але буде сонячно (карта)
Завтра по всій території України - сухо.
У середу, 9 грудня, найтепліше в Україні буде в Криму - до +6° і в Миколаєві: тут температура підніметься до +2°. Протягом дня по всій країні сонце буде показуватися з-за хмар. Опадів не очікується.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Сильний вітер принесе в Україну суттєве потепління: синоптик вразила прогнозом на найближчі дні
- У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень -1°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -8°, вдень -2°.
- У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +1°.
- У Луцьку мінлива хмарність, вночі -2°, вдень 0°.
- У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень -1°.
- У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень -1°, мінлива хмарність.
- У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень 0°, мінлива хмарність.
- В Івано-Франківську завтра вночі -2°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у середу хмарно, вночі -2°, вдень -1°.
- У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -4°...0°.
- У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
- У Черкасах вночі -5°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.
- У Кропивницькому ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень -1°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...-7°.
- В Одесі 9 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +1°.
- У Херсоні у вівторок вночі -4°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Сумах завтра малохмарно, температура повітря -8°...-1°.
- У Харкові - малохмарно, температура вночі -7°, вдень -2°.
- У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, +1°...+6°.
- У Краматорську практично безхмарно, температура вночі -6°, вдень -1°.
- У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -8°, вдень -1°.
9 грудня — Юрія Холодного. У цей день в період кріпосного права селяни могли перейти від одного пана до іншого. У 1649 році цю можливість скасували. Тоді й народилася в російського народу приказка: “Ось тобі, бабусю, і Юріїв день!” Сільські жителі казали, що на Юрія Зимового “ведмідь у барлозі міцно засинає, а вовки тиснуться ближче до сільським задвірках”. На Юрія ходять слухати воду в колодязях: коли тихо, не хвилюється — зима буде теплою, почуються звуки — чекай сильних заметілей. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава.
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- Вінниця-3°... -6°
- Дніпро-1°... -5°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ-2°... -4°
- Київ-4°... -8°
- Кропивницький-2°... -6°
- Луганськ-2°... -10°
- Луцьк-3°... -4°
- Львів-2°... -3°
- Миколаїв-2°... -4°
- Одеса-1°... -3°
- Полтава-2°... -6°
- Рівне-4°... -6°
- Сімферополь+5°... +2°
- Суми-2°... -8°
- Тернопіль-4°... -5°
- Харків-2°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-5°... -7°
- Чернівці-3°... -5°