Завтра на українців чекає морозний день: температура впаде, але буде сонячно (карта)

16:30, 8 грудня 2020
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Завтра по всій території України - сухо.

Завтра в Україні знову очікується морозна сонячна погода / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Україні знову очікується морозна сонячна погода / Фото ua.depositphotos.com

У середу, 9 грудня, найтепліше в Україні буде в Криму - до +6° і в Миколаєві: тут температура підніметься до +2°. Протягом дня по всій країні сонце буде показуватися з-за хмар. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Сильний вітер принесе в Україну суттєве потепління: синоптик вразила прогнозом на найближчі дні

  • У Києві завтра мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень -1°.
  • У Чернігові - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -8°, вдень -2°.
  • У Львові у вівторок хмарно з проясненнями, вночі 0°, вдень +1°.
  • У Луцьку мінлива хмарність, вночі -2°, вдень 0°.
  • У Рівному у вівторок хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень -1°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -3°, вдень -1°, мінлива хмарність.
  • У Хмельницькому завтра вночі -3°, вдень 0°, мінлива хмарність.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -2°, вдень 0°, хмарно з проясненнями.
  • У Чернівцях у середу хмарно, вночі -2°, вдень -1°.
  • У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -4°...0°.
  • У Житомирі в середу хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -1°.
  • У Черкасах вночі -5°, вдень -2°, хмарно з проясненнями.
  • У Кропивницькому ясно і безхмарно, температура вночі -6°, вдень -1°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...-7°.
  • В Одесі 9 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +1°.
  • У Херсоні у вівторок вночі -4°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі -4°, вдень 0°.
  • У Сумах завтра малохмарно, температура повітря -8°...-1°.
  • У Харкові - малохмарно, температура вночі -7°, вдень -2°.
  • У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
  • У Сімферополі в середу буде мінлива хмарність, +1°...+6°.
  • У Краматорську практично безхмарно, температура вночі -6°, вдень -1°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі -8°, вдень -1°.
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 9 грудня / фото УНІАН

9 грудня — Юрія Холодного. У цей день в період кріпосного права селяни могли перейти від одного пана до іншого. У 1649 році цю можливість скасували. Тоді й народилася в російського народу приказка: “Ось тобі, бабусю, і Юріїв день!” Сільські жителі казали, що на Юрія Зимового “ведмідь у барлозі міцно засинає, а вовки тиснуться ближче до сільським задвірках”. На Юрія ходять слухати воду в колодязях: коли тихо, не хвилюється — зима буде теплою, почуються звуки — чекай сильних заметілей. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава.

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Автор: Олена Пилипчак

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