У перший день 2021 року в Україні пройдуть дощі, кілька областей накриє сніг

При цьому в Криму температура сягне +15°.

На Новий рік деякі області України замете / фото УНІАН

У п'ятницю, у Новий рік, 1 січня 2021 року, в Україні очікуються дощі, місцями - зі снігом. Практично по всій країні - хмарно з проясненнями. Температурний мінімум вдень складе +2°, а максимум на півдні +15°.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві завтра невелика хмарність і легкий дощик, температура повітря вночі +1°, вдень +9°.

У Чернігові - похмуро, невеликий дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +7°.

У Львові в п'ятницю - похмуро, вночі -1°, вдень +3°.

У Луцьку очікується сильний сніг з дощем, дощ, вночі -1°, вдень +4°.

У Рівному в п'ятницю невеликий сніг з дощем, вночі -1°, вдень +4°.

У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +4°, невеликий сніг з дощем, похмуро.

У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +5°, похмуро.

В Івано-Франківську завтра похмуро, невеликий дощ, вночі -2°, вдень +5°.

У Чернівцях у п'ятницю-похмуро, вночі -1°, вдень + 6°.

У Вінниці завтра хмарно,-3°...+7°.

У Житомирі в п'ятницю буде хмарно, температура вночі -1°, вдень + 8°.

У Черкасах вночі + 2°, вдень +8°, хмарно, невеликий дощ.

У Кропивницькому хмарно, невеликий дощ, температура вночі +2°, вдень +8°.

У Полтаві завтра хмарно і маленький дощ, температура повітря +2°...+4°.

В Одесі 1 січня - практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +10°.

У Херсоні в п'ятницю вночі +1°, вдень +10°, практично безхмарно.

У Миколаєві завтра хмарно, вночі -1°, вдень + 10°.

У Запоріжжі - похмуро, температура вночі +4°, вдень +7°.

У Сумах завтра суцільна хмарність, температура повітря 0°...+3°.

У Харкові - практично безхмарно, температура вночі 0°, вдень + 2°.

У Дніпрі - хмарно, температура вночі +4°, вдень +6°.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.

У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +4°.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -2°, вдень + 2°.

1 січня - день пам'яті мученика Боніфатія, який допомагає боротися із… похміллям. Який перший день січня, такий і перший день літа. Якщо в перший день Нового року сильний мороз і малий сніжок, то добре вродить хліб. Якщо ж тепло й безсніжно — хліб уродить погано. Якщо після Нового року хмари пливуть проти вітру, то буде сніг. Небо під Новий рік у рясних зірках — буде врожай грибів. Новий рік зиму до весни повертає. Сніг і тепло на Новий рік — літо буде тепле і дощове. Сніг під Новий рік добрий — сій гречку. Який день — такий і липень.

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