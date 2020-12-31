У перший день 2021 року в Україні пройдуть дощі, кілька областей накриє сніг
При цьому в Криму температура сягне +15°.
У п'ятницю, у Новий рік, 1 січня 2021 року, в Україні очікуються дощі, місцями - зі снігом. Практично по всій країні - хмарно з проясненнями. Температурний мінімум вдень складе +2°, а максимум на півдні +15°.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
У Києві зафіксували найтепліший день грудня за 140 років
- У Києві завтра невелика хмарність і легкий дощик, температура повітря вночі +1°, вдень +9°.
- У Чернігові - похмуро, невеликий дощ, температура повітря вночі 0°, вдень +7°.
- У Львові в п'ятницю - похмуро, вночі -1°, вдень +3°.
- У Луцьку очікується сильний сніг з дощем, дощ, вночі -1°, вдень +4°.
- У Рівному в п'ятницю невеликий сніг з дощем, вночі -1°, вдень +4°.
- У Тернополі температура повітря вночі -2°, вдень +4°, невеликий сніг з дощем, похмуро.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень +5°, похмуро.
- В Івано-Франківську завтра похмуро, невеликий дощ, вночі -2°, вдень +5°.
- У Чернівцях у п'ятницю-похмуро, вночі -1°, вдень + 6°.
- У Вінниці завтра хмарно,-3°...+7°.
- У Житомирі в п'ятницю буде хмарно, температура вночі -1°, вдень + 8°.
- У Черкасах вночі + 2°, вдень +8°, хмарно, невеликий дощ.
- У Кропивницькому хмарно, невеликий дощ, температура вночі +2°, вдень +8°.
- У Полтаві завтра хмарно і маленький дощ, температура повітря +2°...+4°.
- В Одесі 1 січня - практично безхмарно, температура вночі +1°, вдень +10°.
- У Херсоні в п'ятницю вночі +1°, вдень +10°, практично безхмарно.
- У Миколаєві завтра хмарно, вночі -1°, вдень + 10°.
- У Запоріжжі - похмуро, температура вночі +4°, вдень +7°.
- У Сумах завтра суцільна хмарність, температура повітря 0°...+3°.
- У Харкові - практично безхмарно, температура вночі 0°, вдень + 2°.
- У Дніпрі - хмарно, температура вночі +4°, вдень +6°.
- У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.
- У Краматорську - ясно і безхмарно, температура вночі 0°, вдень +4°.
- У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -2°, вдень + 2°.
1 січня - день пам'яті мученика Боніфатія, який допомагає боротися із… похміллям. Який перший день січня, такий і перший день літа. Якщо в перший день Нового року сильний мороз і малий сніжок, то добре вродить хліб. Якщо ж тепло й безсніжно — хліб уродить погано. Якщо після Нового року хмари пливуть проти вітру, то буде сніг. Небо під Новий рік у рясних зірках — буде врожай грибів. Новий рік зиму до весни повертає. Сніг і тепло на Новий рік — літо буде тепле і дощове. Сніг під Новий рік добрий — сій гречку. Який день — такий і липень.
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- Вінниця+7°... +6°
- Дніпро+6°... 0°
- Донецьк+1°... -4°
- Житомир+7°... +6°
- Запоріжжя+7°... -1°
- Івано-Франківськ+6°... +1°
- Київ+9°... +7°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+1°... -1°
- Луцьк+5°... +3°
- Львів+5°... +1°
- Миколаїв+12°... +7°
- Одеса+10°... +7°
- Полтава+3°... 0°
- Рівне+5°... +3°
- Сімферополь+16°... +7°
- Суми+2°... -1°
- Тернопіль+5°... +3°
- Харків+1°... -3°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницький+5°... +3°
- Черкаси+8°... +5°
- Чернігів+8°... +5°
- Чернівці+6°... +2°