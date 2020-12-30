Синоптик розповіла українцям про погоду у новорічну ніч та назвала області, які накриє сніг
Один з регіонів може порадувати сніжна погода.
Новорічна погода у більшості областей України буде весняною. Температура повітря у денні години й 31 грудня, й 1 січня коливатиметься в межах +4°...+10°.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Свіжішим повітря очікується у східних областях - до 0°...-3°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°...+4°.
Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7°...+12°, у Криму до +12°...+15°.
У західних областях трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу.
"В Україну завітає циклон на ім'я Кіра. Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31 грудня в західних областях України. На решті території без суттєвих опадів, максимум - мряка", - написала синоптик.
А впродовж ночі та дня 1 січня дощі просунуться вглиб країни. На сході опадів не очікується. А на Дніпропетровщину та Запоріжжя опади дійдуть вже пізно ввечері 1 січня чи вночі 2 січня.
У Києві 31 грудня - без істотних опадів, але 1 січня зранку очікується дощ. Температура повітря у завершальний день 2020 року очікується +5°...+7°.
У Новорічну ніч буде тепло: до +6°, а вдень 1 січня у Києві очікується до +9°.
Погода на Новий рік в Україні:
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- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+7°... +1°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+7°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+8°... +3°
- Миколаїв+11°... +7°
- Одеса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+5°... +2°
- Сімферополь+15°... +5°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+7°... +2°
- Харків+4°... -2°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+8°... +5°
- Чернігів+5°... +4°
- Чернівці+7°... +1°