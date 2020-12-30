Синоптик розповіла українцям про погоду у новорічну ніч та назвала області, які накриє сніг

Один з регіонів може порадувати сніжна погода.

Деякі області все ж таки потішить сніжна погода / фото УНІАН

Новорічна погода у більшості областей України буде весняною. Температура повітря у денні години й 31 грудня, й 1 січня коливатиметься в межах +4°...+10°.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні вдарять морози до -15°

Свіжішим повітря очікується у східних областях - до 0°...-3°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1°...+4°.

Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7°...+12°, у Криму до +12°...+15°.

У західних областях трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу.

"В Україну завітає циклон на ім'я Кіра. Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31 грудня в західних областях України. На решті території без суттєвих опадів, максимум - мряка", - написала синоптик.

А впродовж ночі та дня 1 січня дощі просунуться вглиб країни. На сході опадів не очікується. А на Дніпропетровщину та Запоріжжя опади дійдуть вже пізно ввечері 1 січня чи вночі 2 січня.

У Києві 31 грудня - без істотних опадів, але 1 січня зранку очікується дощ. Температура повітря у завершальний день 2020 року очікується +5°...+7°.

У Новорічну ніч буде тепло: до +6°, а вдень 1 січня у Києві очікується до +9°.

Погода на Новий рік в Україні: