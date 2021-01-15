Мороз напередодні Водохреща: на вихідних в Україні сніг майже припиниться, температура впаде до -27° (карта)

У суботу сніг припиниться, а в неділю продовжиться у деяких областях.

Вихідними вночі вдарять сильні морози / Фото ua.depositphotos.com

Найближчими вихідними, 16 і 17 січня, денна температура повітря в Україні складе +1°...-18°. У суботу вночі в Сумській області температура впаде до -27°, сніг по всій території країни припиниться. А в неділю снігопад накриє західну частину України і Крим.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -15°, вдень -13°. У неділю в столиці малохмарно, температура: -17°...-11°.

У Львові в суботу вночі -9°, вдень -8°, хмарно з проясненнями, можливий сніг. У неділю вночі -17°, вдень -7°, очікується сніг.

У Луцьку в суботу вночі -13°, вдень -11°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -23°, вдень -10°, погода залишиться без змін.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -19°...-10°. У неділю - очікується сніг, температура вночі залишиться без змін: -19°, а вдень підвищиться до -7°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -13°, вдень -4°. У неділю вдень трохи похолодає-до -9°, снігу не очікується.

У Харкові в суботу - малохмарно, температура вночі -26°, вдень -13°. У неділю-хмарно з проясненнями, -18°...-16°.

У Дніпрі в суботу - малохмарно, температура вночі -24°, вдень -11°. У неділю - температура вдень опуститься до -16°, а вночі до -23°, очікується мінлива хмарність.

У Сімферополі - хмарно з проясненнями, -6°...+1°. У неділю -14°...-4°, очікується сніг.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі -11°, вдень -4°. У неділю вночі очікується -14°, вдень -8°, похмуро.

У Краматорську в суботу - ясно і безхмарно, температура вночі -23°, вдень -10°. У неділю вночі -14°, вдень -12°, похмуро.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -22°, вдень -10°. У неділю -16°...-12°, похмуро.

Прогноз погоди в Україні на 16 січня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 17 січня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до -14°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -20°, вдень -11°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі -10°, вдень -8°. У неділю - похмуро, вночі -17°, вдень до -5°.

У Трускавці в суботу невелика хмарність, температура до -5°. У неділю температура вдень знизиться до -6°, а вночі - до -15°, похмуро.

У Сваляві завтра невелика хмарність, -8°, у неділю - похмуро, температура повітря -18°...-7°.

У Затоці в суботу буде практично безхмарно, вночі -12°, вдень -4°. У неділю - невелика хмарність з температурою до -10°, вночі до -16°.

У Бердянську практично безхмарно, температура до -4°, в неділю - хмарно, невеликий сніг, вночі -13°, а вдень -7°.

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