Мороз напередодні Водохреща: на вихідних в Україні сніг майже припиниться, температура впаде до -27° (карта)
У суботу сніг припиниться, а в неділю продовжиться у деяких областях.
Найближчими вихідними, 16 і 17 січня, денна температура повітря в Україні складе +1°...-18°. У суботу вночі в Сумській області температура впаде до -27°, сніг по всій території країни припиниться. А в неділю снігопад накриє західну частину України і Крим.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Морози наближаються: рятувальники попередили про сильне зниження температури
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -15°, вдень -13°. У неділю в столиці малохмарно, температура: -17°...-11°.
У Львові в суботу вночі -9°, вдень -8°, хмарно з проясненнями, можливий сніг. У неділю вночі -17°, вдень -7°, очікується сніг.
У Луцьку в суботу вночі -13°, вдень -11°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -23°, вдень -10°, погода залишиться без змін.
У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -19°...-10°. У неділю - очікується сніг, температура вночі залишиться без змін: -19°, а вдень підвищиться до -7°.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -13°, вдень -4°. У неділю вдень трохи похолодає-до -9°, снігу не очікується.
У Харкові в суботу - малохмарно, температура вночі -26°, вдень -13°. У неділю-хмарно з проясненнями, -18°...-16°.
У Дніпрі в суботу - малохмарно, температура вночі -24°, вдень -11°. У неділю - температура вдень опуститься до -16°, а вночі до -23°, очікується мінлива хмарність.
У Сімферополі - хмарно з проясненнями, -6°...+1°. У неділю -14°...-4°, очікується сніг.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі -11°, вдень -4°. У неділю вночі очікується -14°, вдень -8°, похмуро.
У Краматорську в суботу - ясно і безхмарно, температура вночі -23°, вдень -10°. У неділю вночі -14°, вдень -12°, похмуро.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -22°, вдень -10°. У неділю -16°...-12°, похмуро.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до -14°. У неділю - хмарно з проясненнями, температура вночі -20°, вдень -11°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі -10°, вдень -8°. У неділю - похмуро, вночі -17°, вдень до -5°.
У Трускавці в суботу невелика хмарність, температура до -5°. У неділю температура вдень знизиться до -6°, а вночі - до -15°, похмуро.
У Сваляві завтра невелика хмарність, -8°, у неділю - похмуро, температура повітря -18°...-7°.
У Затоці в суботу буде практично безхмарно, вночі -12°, вдень -4°. У неділю - невелика хмарність з температурою до -10°, вночі до -16°.
У Бердянську практично безхмарно, температура до -4°, в неділю - хмарно, невеликий сніг, вночі -13°, а вдень -7°.
Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:
- Україну накриє холод: синоптик дала прогноз на завтра і назвала нову дату ослаблення морозів
- У Швеції та Фінляндії випала рекордна кількість снігу, залізниця працює з перебоями (фоторепортаж, відео)
- Туристів просять залишатися вдома: у Карпатах - сильна хуртовина, видимості немає (фото, відео)
- Зимова казка: Київ засипало снігом, діти катаються на санках (фоторепортаж)
- В Україні випало до 35 сантиметрів снігу
- Вінниця-6°... -11°
- Дніпро-3°... -17°
- Донецьк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запоріжжя-2°... -15°
- Івано-Франківськ-5°... -11°
- Київ-8°... -18°
- Кропивницький-3°... -16°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк-7°... -18°
- Львів-6°... -17°
- Миколаїв-3°... -15°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми-4°... -20°
- Тернопіль-7°... -14°
- Харків-2°... -16°
- Херсон+1°... -10°
- Хмельницький-8°... -15°
- Черкаси-2°... -10°
- Чернігів-10°... -19°
- Чернівці-3°... -8°