До України йдуть морози: на вихідних країну засипле снігом, температура вдень опуститься до -3° (карта)

У Криму вперше за останній час випаде сніг.

На вихідних деякі області засипле снігом / фото REUTERS

У найближчі вихідні, 9 і 10 січня, денна температура повітря в Україні складе -3°...+12°. У суботу та неділю місцями очікуються дощі та сніг. 10 січня в Криму очікується сніг.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно, температура повітря вночі -3°, вдень 0°. У неділю в столиці хмарно з проясненнями, температура: -4°...0°.

У Львові в суботу вночі -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень -1°, очікується сніг.

У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -4°, вдень -1°, сонця стане менше - очікується похмура погода.

У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°. У неділю - трохи похолодає, температура вночі опуститься до -7°, вдень -1°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, можлива злива, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю вдень трохи потеплішає - до +4°, дощів не очікується.

У Харкові в суботу - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю - хмарно з проясненнями, -3°...0°.

У Дніпрі в суботу очікується сніг, температура вночі -5°, вдень 0°. У неділю - температура залишиться без змін, очікується мінлива хмарність.

У Сімферополі буде дощ, -3°...+12°. У неділю -3°...+ 3°, вперше очікується сніг.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють дощ, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю вночі очікується -6°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.

У Краматорську в суботу - похмуро і сніг, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю вночі -4°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий сніг, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю -4°...-1°, ясно і безхмарно.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до -3°. У неділю - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень -4°.

У Моршині на Львівщині в суботу практично безхмарно, вночі -3°, вдень +2°. У неділю - мінлива хмарність, вночі -4°, вдень до 0°.

У Трускавці в суботу практично безхмарно, температура до +2°. У неділю температура вдень знизиться до 0°, а вночі - до -3°, невеликий сніг.

У Сваляві завтра ясно, +2°, в неділю - похмуро, температура повітря -7°... +1°.

У Затоці в суботу буде невеликий дощ, вночі -2°, вдень +3°. У неділю - мінлива хмарність з температурою до +3°, вночі до -3°.

У Бердянську завтра дощ, температура до +3°, у неділю - хмарно, вночі -5°, а вдень +1°.

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