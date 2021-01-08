До України йдуть морози: на вихідних країну засипле снігом, температура вдень опуститься до -3° (карта)
У Криму вперше за останній час випаде сніг.
У найближчі вихідні, 9 і 10 січня, денна температура повітря в Україні складе -3°...+12°. У суботу та неділю місцями очікуються дощі та сніг. 10 січня в Криму очікується сніг.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні 2021
Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно, температура повітря вночі -3°, вдень 0°. У неділю в столиці хмарно з проясненнями, температура: -4°...0°.
У Львові в суботу вночі -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень -1°, очікується сніг.
У Луцьку в суботу вночі -3°, вдень 0°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -4°, вдень -1°, сонця стане менше - очікується похмура погода.
У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура повітря -5°...0°. У неділю - трохи похолодає, температура вночі опуститься до -7°, вдень -1°.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, можлива злива, температура вночі -2°, вдень +3°. У неділю вдень трохи потеплішає - до +4°, дощів не очікується.
У Харкові в суботу - сніг, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю - хмарно з проясненнями, -3°...0°.
У Дніпрі в суботу очікується сніг, температура вночі -5°, вдень 0°. У неділю - температура залишиться без змін, очікується мінлива хмарність.
У Сімферополі буде дощ, -3°...+12°. У неділю -3°...+ 3°, вперше очікується сніг.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють дощ, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю вночі очікується -6°, вдень +1°, хмарно з проясненнями.
У Краматорську в суботу - похмуро і сніг, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю вночі -4°, вдень -1°, хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий сніг, температура вночі -8°, вдень +1°. У неділю -4°...-1°, ясно і безхмарно.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до -3°. У неділю - мінлива хмарність, температура вночі -9°, вдень -4°.
У Моршині на Львівщині в суботу практично безхмарно, вночі -3°, вдень +2°. У неділю - мінлива хмарність, вночі -4°, вдень до 0°.
У Трускавці в суботу практично безхмарно, температура до +2°. У неділю температура вдень знизиться до 0°, а вночі - до -3°, невеликий сніг.
У Сваляві завтра ясно, +2°, в неділю - похмуро, температура повітря -7°... +1°.
У Затоці в суботу буде невеликий дощ, вночі -2°, вдень +3°. У неділю - мінлива хмарність з температурою до +3°, вночі до -3°.
У Бердянську завтра дощ, температура до +3°, у неділю - хмарно, вночі -5°, а вдень +1°.
Вас також можуть зацікавити інші погодні новини:
- На Закарпатті серед зими розцвіла сакура (фото)
- Дощі затопили Закарпаття: вода проникла в будинки і залила колодязі (відео)
- Зимова казка в Карпатах: з'явилися вражаючі фото і відео Драгобрату
- В Україні відкрився лавинонебезпечний сезон
- Північну Італію накрила заметіль: заблоковані дороги та житлові будинки (фото, відео)
- Вінниця+1°... -6°
- Дніпро+3°... 0°
- Донецьк+5°... 0°
- Житомир+1°... -4°
- Запоріжжя+5°... 0°
- Івано-Франківськ+3°... -5°
- Київ+2°... -3°
- Кропивницький+3°... -3°
- Луганськ+6°... 0°
- Луцьк+1°... -3°
- Львів+2°... -4°
- Миколаїв+4°... 0°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава+3°... -2°
- Рівне0°... -4°
- Сімферополь+10°... +6°
- Суми+2°... -2°
- Тернопіль+1°... -3°
- Харків+3°... -2°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницький+1°... -6°
- Черкаси+4°... -1°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+2°... -2°