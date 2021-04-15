Снігу майже не буде, але дощі триватимуть.

Завтра, 16 квітня, холодна погода та мокрий сніг знову очікуються на заході України.

Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Недружні атмосферні кроки можуть досягати Вінниччини, Житомирщини і навіть західних районів Черкащини. На решті території України снігу не буде, але будуть дощі - циклон постарається", - написала синоптик.

Температура повітря очікується +9°...+13°, в західній частині +2°...+9°.

У Києві температура повітря очікується близько +10°, можливий дощ.

Похолодання в Україні

Дощ, вітер і мокрий сніг - це все про квітень у найближчий тиждень. До України дістався південно-західний циклон "Ксандер".

Циклон принесе дощі в усі області. Температура на сході, в центрі, на півдні і Півночі не опуститься нижче +10°. А на заході - відчутне похолодання - місцями до +2°. А в Карпатах таку температуру можуть супроводжувати ще й рясні дощі з мокрим снігом.

"Навіть напочатку наступного тижня не з'являється на горизонті стрімке потепління. Температурний фон буде в межах +10...+15°. Але стрімкого і різкого потепління, наприклад, до +20° ми поки не передбачаємо", - заявила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

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Автор: Олена Пилипчак