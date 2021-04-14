Завтра, 15 квітня, у західних областях, особливо ближче до Карпат, знову висока ймовірність мокрого снігу. У більшості областей очікуються дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Температура повітря у четвер у більшості областей передбачається +10°...+16°. На заході України +2°...+8°.
У Києві очікуються дощі. Температура повітря у столиці очікується +12°...+13°.
Похолодання в Україні
Дощ, вітер і мокрий сніг - це все про квітень у найближчий тиждень. До України дістався південно-західний циклон "Ксандер".
Циклон принесе дощі в усі області. Температура на сході, в центрі, на півдні і Півночі не опуститься нижче +10°. А на заході - відчутне похолодання - місцями до +2°. А в Карпатах таку температуру можуть супроводжувати ще й рясні дощі з мокрим снігом.
"Навіть напочатку наступного тижня не з'являється на горизонті стрімке потепління. Температурний фон буде в межах +10...+15°. Але стрімкого і різкого потепління, наприклад, до +20° ми поки не передбачаємо", - заявила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.
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