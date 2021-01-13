Різке похолодання в Києві: температура впаде до -18°

13:08, 13 січня 2021
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Холодна погода збережеться 17-18 січня.

У Києві різко впаде температура / Фото ua.depositphotos.com
У Києві різко впаде температура / Фото ua.depositphotos.com

У Києві 15-16 січня очікується зниження температури повітря до -18°.

Про це Київська міська держадміністрація інформує у своєму Тelegram-каналі.

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до -13°...-18°, вдень - до -11°...-15°. Також холодна погода збережеться 17-18 січня",- наголошується у повідомленні.

Громадянам фахівці радять під час морозу одягатися багатошарово, взувати взуття, яке не здавлює ноги. Також не варто виходити на мороз голодними.

У разі перебування на вулиці цілий день, необхідно щогодини чи півгодини заходити в тепле приміщення.

Різке похолодання в Україні

Завтра, 14 січня, сніг очікується у західних областях України, місцями на півночі та у Вінницькій області.

"Східна частина, південна, більшість центральних областей звільняться від опадів і завтра там буде сухо. Хіба що в Криму і приазов'ї ще очікується мокрий сніг. На дорогах вже слизько-обережно", - написала синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря найближчої ночі очікується -2°...-7°, на півночі подекуди до -10°.

Вдень в Україні передбачається -1°...-5°, в південній частині близько нуля.

У Києві завтра, 14 січня, можливий сніг у другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі в столиці -3°...-5°, завтра вдень -2°...-4°.

"Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15 січня, температура повітря в нічні години протягом 15-19 січня складе -13°...-20°, місцями можливо до -20°...-22°", - попереджає синоптик.

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Автор: Інна Андаліцька

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