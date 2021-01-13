Різке похолодання в Києві: температура впаде до -18°
Холодна погода збережеться 17-18 січня.
У Києві 15-16 січня очікується зниження температури повітря до -18°.
Про це Київська міська держадміністрація інформує у своєму Тelegram-каналі.
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"За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі 15-16 січня очікується до -13°...-18°, вдень - до -11°...-15°. Також холодна погода збережеться 17-18 січня",- наголошується у повідомленні.
Громадянам фахівці радять під час морозу одягатися багатошарово, взувати взуття, яке не здавлює ноги. Також не варто виходити на мороз голодними.
У разі перебування на вулиці цілий день, необхідно щогодини чи півгодини заходити в тепле приміщення.
Різке похолодання в Україні
Завтра, 14 січня, сніг очікується у західних областях України, місцями на півночі та у Вінницькій області.
"Східна частина, південна, більшість центральних областей звільняться від опадів і завтра там буде сухо. Хіба що в Криму і приазов'ї ще очікується мокрий сніг. На дорогах вже слизько-обережно", - написала синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря найближчої ночі очікується -2°...-7°, на півночі подекуди до -10°.
Вдень в Україні передбачається -1°...-5°, в південній частині близько нуля.
У Києві завтра, 14 січня, можливий сніг у другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі в столиці -3°...-5°, завтра вдень -2°...-4°.
"Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15 січня, температура повітря в нічні години протягом 15-19 січня складе -13°...-20°, місцями можливо до -20°...-22°", - попереджає синоптик.
- Вінниця0°... -4°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк+3°... -5°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя+1°... -7°
- Івано-Франківськ+2°... -3°
- Київ-2°... -5°
- Кропивницький-2°... -10°
- Луганськ+4°... -4°
- Луцьк0°... -3°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв-1°... -4°
- Одеса+2°... -4°
- Полтава-3°... -6°
- Рівне-1°... -4°
- Сімферополь+7°... -1°
- Суми-3°... -7°
- Тернопіль-1°... -3°
- Харків-1°... -7°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницький0°... -4°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-2°... -7°
- Чернівці+1°... -4°