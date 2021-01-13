Завтра опади почнуть залишати Україну, днями прийде серйозне похолодання - синоптик
Холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15 січня.
Завтра, 14 січня, сніг очікується у західних областях України, місцями на півночі та на Вінниччині.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Східна частина, південна, більшість центру звільняться від опадів і завтра там буде сухо. Хіба в Криму та Приазов'ї ще очікується мокрий сніг. На дорогах вже слизько - обережно", - написала вона.
Температура повітря найближчої ночі очікується -2°...-7°, на півночі подекуди до -10°.
Вдень на Василя в Україні передбачається -1°...-5°, у південній частині близько нуля.
У Києві завтра, 14 січня, можливий сніг в другій половині дня або ввечері. Найближчої ночі у столиці -3°...-5°, завтра вдень -2°...-4°.
"Серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити з 15 січня, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13°...-20°, місцями можливо до -20°...-22°", - попереджає синоптик.
Сніжна погода в Україні
З 14 січня Україна опиниться у полі підвищеного тиску, а з півночі прийде холодне арктичне повітря, яке принесе істотне похолодання. Але воно буде недовгим.
"Ночами температура знизиться до позначок мінус 13-18 градусів, місцями в північних областях буде до 21 градуса морозу, денна також буде досить низькою-мінус 10-16 градусів,- каже заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. - На півдні та в Закарпатській області термометри показуватимуть мінус 5. Така холодна погода, практично без істотних опадів, протримається до 19 січня. А з 20 січня очікується прийде атлантичне повітря, яке принесе потепління".
За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 15 січня в Україні очікується різке зниження температури.
"Ночами похолодає до мінус 16, - сказав він. - Крім цього, можливий невеликий сніг. Така погода протримається до 8 лютого. Після цього температура буде трохи нижче нуля. А з 20 лютого прийде тепло - до плюс 2. Такі невеликі перепади температур і мокрий сніг очікуються до кінця зими.
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