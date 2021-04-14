Максимальне підвищення рівня - 1 метр.

Сьогодні та завтра, 14-15 квiтня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У зв’язку з вiдлигою та очiкуваними опадами рівні води підвисяться на 0,3 - 1 м, без негативних наслiдкiв.

Погода у Карпатах

Сьогодні, 14 квітня, У Карпатах температура знизилася до -2°.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний сніг, вітер східний 5-7 м/с", - йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у високогiр'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.

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Автор: Олена Пилипчак