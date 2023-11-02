Сильний вітер та проливний дощ вбили двох людей у Франції та Іспанії.

Негода вирує не тільки в Україні. В четвер, 2 листопада, шторм "Кіаран" обрушився на північно-західну Європу, пише Reuters. Сильний вітер та проливний дощ вбили двох людей у Франції та Іспанії.

На північний схід від Парижа водій вантажівки загинув через падіння дерева. Також від негоди постраждали 15 людей, у тому числі семеро пожежників. Одну людину було серйозно травмовано. Близько 1300 людей довелося переселити, кілька будинків були евакуйовані через падіння крана.

Крім цього, 1,2 мільйона французьких домогосподарств залишилися без електрики. Швидкість вітру в регіонах країни сягала 207 км/год, що призвело до 20-метрових хвиль біля узбережжя. Місцева влада закликала людей залишатися вдома. Синоптики прогнозують, що негода вже відступає. Рівень небезпечності знижено з "червоного" до "помаранчевого".

Державне метеорологічне агентство Іспанії також оголосило "червоний" рівень небезпечності, інформували про хвилі висотою до 9 метрів. Гірськолижний курорт Ла-Пінілья на північ від Мадрида, та Естака-де-Барес у Галісії зареєстрували швидкість вітру понад 150 км/год. В центрі Мадрида через падіння дерева загинула жінка, ще троє людей постраждали. 42 авіарейси в Іспанії були скасовані.

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Шторм "Кіаран" слідує за штормом "Бабет", який накрив Північну Ірландію та Великобританію. Проливний дощ і шалені вітри спричинили сильні повені.

А на початку жовтня через посуху в Європі зміліли річки.

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