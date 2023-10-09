В Німеччині під загрозою опинився річковий транспорт.

Через посуху на початку осені в Європі річки почали швидко втрачати рівень води. Як пише The ​​Guardian, особливо сильно проблема зачепила центральну та західну частини Європи.

Так, у Німеччині рівень річки Рейн неухильно знижувався з кінця вересня і зараз опустився значно нижче нормальної позначки у 1,75 м. А найнижчий рівень води в Рейні зафіксували 8 жовтня біля міста Кауб – усього 90 см.

Видання зазначає, що глибина Рейну поблизу Кауба має величезне значення, оскільки прямо впливає на транспортну придатність річки. Якщо глибина в цьому районі буде надто малою, баржі не зможуть вільно та безпечно пересуватися річкою.

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"Коли рівень води в Рейні надто низький, повністю завантаженим баржам стає важко пройти крізь цю ключову точку, не сідаючи на мілину та не пошкоджуючи корпуси. У таких випадках операторам може знадобитися зменшити кількість вантажу на баржі, що призведе до збільшення витрат на транспортування та затримок", – йдеться повідомленні.

Видання зазначає, що протягом більшої частини цього тижня в Центральній Європі і надалі зберігатиметься переважно суха погода, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження рівня річок.

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Як писав УНІАН, 2023 рік може стати найспекотнішим за останні 83 роки. Зміна клімату у поєднанні з погодними катаклізмами, які нагрівають поверхневі води у східній та центральній частині Тихого океану, сприяли останнім рекордним температурам.

На цьому тлі туристичні компанії вже непокояться, що традиційний пляжний відпочинок влітку може піти в минуле – занадто спекотно. Дослідники вважають, що через глобальне потепління такі популярні напрямки, як Майорка і Греція, можуть втратити туристів до 2040 року. Мандрівники будуть "гнатися за тінню" і вибирати відпочинок в більш прохолодних місцях.

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