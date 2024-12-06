Через сильний вітер довелося скасувати вже сотню рейсів, однак до вечора ця кількість збільшиться.

Амстердамський аеропорт "Схіпхол" буквально охопив хаос через сильний шторм. Унаслідок негоди довелося скасувати вже сотню рейсів, а до кінця дня це число збільшиться, пише euronews.

Як повідомляється, шторм "Дарраг" серйозно вплинув на роботу одного з головних аеропортів Європи.

"Схіпхол" радить пасажирам підготуватися до затримок і скасувань через поточні погодні умови і сильні вітри. Лише голландська авіакомпанія KLM скасувала понад 90 рейсів.

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Людям також рекомендують виїжджати в аеропорти набагато раніше, адже шторм також вплинув на дороги та залізничне сполучення.

Синоптики в Нідерландах попереджають про розкидане сміття і дерева, що впали, через сильні пориви вітру, швидкість яких сягає 75-90 км/год.

За прогнозами, шторм "Дарраг" дістанеться Великої Британії та спричинить руйнування ще й там.

Метеорологічне бюро Великої Британії вже випустило попередження жовтого рівня через сильні вітри на південному заході Англії, яке триватиме щонайменше до ранку неділі. Людям рекомендується уникати відкритих прибережних районів і дотримуватися обережності під час подорожей.

Погода в Україні теж зміниться - прогноз

Раніше синоптик Віталій Постригань попередив про зміни в атмосфері. За його даними, значно активізувалася Атлантика, посилаючи на Європу циклонічні вихори, яким уже вдалося взяти під контроль погодні процеси на заході континенту.

Тож у найближчі 7 днів, за його словами, головним "погодним інфлюенсером" стане потужна циклонічна депресія, яка проявить себе значними опадами та теплом.

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