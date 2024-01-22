Сотні тисяч людей по всій країні залишилися без світла.

Ірландію охопив потужний шторм Іша. За даними Reuters, авіакомпанії скасували більше сотні рейсів в аеропорту Дубліна і ще близько 30 рейсів перенаправили в інші аеропорти.

Як повідомляється, Національна метеорологічна служба Ірландії Met Eireann випустила помаранчеве попередження про погоду для більшої частини країни, включаючи Дублін, а це означає, що вітри можуть істотно вплинути на людей, майно і діяльність. При цьому в деяких районах на заході і північному заході Ірландії оголосили більш суворе червоне попередження.

За даними агентства, аеропорт Схіпхол в Амстердамі також скасував 130 рейсів, запланованих на 22 січня, в якості превентивного заходу через очікуваний сильний вітер.

Видання Irish Independent повідомляє про одного загиблого 40-річного чоловіка в результаті стихії. 235 тисяч клієнтів залишилися без електрики, а безліч доріг стали непрохідними через повалені дерева. Місцева влада також вирішила скасувати заняття в школах сьогодні, 22 січня.

Як повідомляється, на даний момент масова операція з очищення доріг і вулиць триває після того, як шторм Іша охопив Ірландію з поривами вітру майже 150 км/год.

Погода в Україні - попередження Укргідрометцентру

На сьогодні майже по всій Україні оголошено І рівень небезпеки. За даними синоптиків, на дорогах країни, крім південної частини, очікується ожеледиця.

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