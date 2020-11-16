Ураган "Йота" в Карибському морі посилився до максимальної категорії

20:38, 16 листопада 2020
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Метеорологи попереджають, що він може викликати штормові хвилі, сильні пориви вітру, повені і зсуви на території країн Центральної Америки.

Метеорологи попереджають, що ураган може викликати штормові хвилі \ фото REUTERS
Метеорологи попереджають, що ураган може викликати штормові хвилі \ фото REUTERS

Ураган "Йота", який сформувався в Карибському морі, сьогодні посилився до максимальної, п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Про це повідомили в Національному центрі США по стеженню за ураганами (NHC).

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Метеорологи зазначили, що на північно-східному узбережжі Нікарагуа очікуються екстремальні пориви вітру та небезпечні для життя штормові хвилі.

«Раптові повені, що загрожують життю, очікуються в Центральній Америці», - йдеться в повідомленні в Twitter.

скріншот NHC/Twitter
скріншот NHC/Twitter

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Автор: УНІАН

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Теги: ураган
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