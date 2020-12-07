Рятувальники оголосили штормове попередження: на заході України та Приазов'ї - сильний вітер
Рятувальники попереждають про швидке обледеніння суден на Азовському морі.
Сьогодні, 7 грудня, у західних областях України та на Приазов'ї пориви вітру сягнуть 17-22 м/с. На акваторії Азовського моря - до 30 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Що стосується Азовського моря, то висота хвиль сьогодні сягатиме 15-20 дм, рятувальники попереждають про швидке обледеніння суден та надають такій погодній ситуації ІІ рівень небезпечності - помаранчевий.
Землетрус в Україні
В Івано-Франківській області 2 грудня стався землетрус.
Землетрус стався о 16:14 в районі міста Надвірна. Магнітуда оцінюється в 2,7.
Коливання могли відчуватися окремими людьми в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Два інших землетруси зафіксували у Львівській області (біля Дрогобича) і у Воловецькому районі Закарпатської області 3 грудня о 14:35. Магнітуда склала 1,5.
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