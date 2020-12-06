У трьох областях України зафіксували землетруси

00:40, 6 грудня 2020
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Коливання могли відчуватися окремими людьми в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Землетруси зафіксували 2 і 3 грудня / Скріншот
Землетруси зафіксували 2 і 3 грудня / Скріншот

В Івано-Франківській області 2 грудня стався землетрус. 

Біля берегів Анталії стався землетрус (відео)Про це повідомляють на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

Землетрус стався о 16:14 в районі міста Надвірна. Магнітуда оцінюється в 2,7.

Коливання могли відчуватися окремими людьми в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. 

Два інших землетруси зафіксували у Львівській області (біля Дрогобича) і у Воловецькому районі Закарпатської області 3 грудня о 14:35. Магнітуда склала 1,5.

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Автор: УНІАН

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Теги: землетрус
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