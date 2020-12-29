В Україні оголосили штормове попередження

08:51, 29 грудня 2020
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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

В Україні очікується штормовий вітер / Фото REUTERS
В Україні очікується штормовий вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголошене штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Прогноз погоди на 29 грудня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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