В Україні оголосили штормове попередження
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Сьогодні, 29 грудня, в Україні оголошене штормове попередження.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
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Сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Прогноз погоди на 29 грудня: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.
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- Донецьк+3°... -4°
- Житомир+8°... -1°
- Запоріжжя+7°... +2°
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- Кропивницький+9°... +6°
- Луганськ0°... -3°
- Луцьк+9°... +1°
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- Миколаїв+12°... +7°
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Відчувається як:0 °
Мін./mакс. температура:-3° / +5°
Вологість:55 %
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Вітер: 5.9 м/с
Ймовірність опадів:4 %
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