Рятувальники попередили про погіршення погоди: в Україні очікується сильний вітер (відео)

Вітер очікується у більшості областей країни.

На українців чекає штормовий вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 9 грудня, у західних, південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня: дані Погода УНІАН

У середу, 9 грудня, найтепліше в Україні буде в Криму - до +6° і в Миколаєві: тут температура підніметься до +2°. Протягом дня по всій країні сонце буде показуватися з-за хмар. Опадів не очікується.