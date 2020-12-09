Рятувальники попередили про погіршення погоди: в Україні очікується сильний вітер (відео)

09:05, 9 грудня 2020
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Вітер очікується у більшості областей країни.

На українців чекає штормовий вітер / Фото REUTERS
На українців чекає штормовий вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 9 грудня, у західних, південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Сильний вітер принесе в Україну суттєве потепління: синоптик вразила прогнозом на найближчі дні

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня: дані Погода УНІАН

У середу, 9 грудня, найтепліше в Україні буде в Криму - до +6° і в Миколаєві: тут температура підніметься до +2°. Протягом дня по всій країні сонце буде показуватися з-за хмар. Опадів не очікується.

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Автор: Олена Пилипчак

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