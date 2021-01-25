Через сильний поривчастий вітер в Одесі повалило десятки дерев (відео)

В одному зі спальних районів міста очевидці зафіксували як падає велика тополя.

Ілюстрація: в Одесі - сильний вітер / Фото REUTERS

Напередодні Одеса опинилася під ударом південного циклону, який приніс дощі та поривчастий вітер, сила якого сягала 20 м/с.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Натиску не витримали півтора десятка дерев. В одному зі спальних районів міста очевидці зафіксували як падає велика тополя. Лише дивом на тротуарі та дорозі в цей момент не було великої скупченості людей та автівок. Хоча під час падіння дерево зачепило гілками припарковане авто.

Синоптики прогнозують поривчастий вітер в Одесі і в понеділок.

Негода в Україні: попередження від ДСНС

Сьогодні, 25 січня, на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.

Рятувальники попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

По Києву та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).