В Україну насувається негода: очікується до 20 сантиметрів снігу, хуртовини та ожеледиця

Погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

Україну накриють хуртовини / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 25 січня, на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Рятувальники попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

По Києву та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на початок тижня від Наталки Діденко

На початку наступного тижня, 25 січня, в Україні домінуватиме циклон.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

"У понеділок в Україні розважатиметься циклон, переважатимуть дощі (на Заході - сніг) та сильний вітер", - спрогнозувала синоптик.

За її словами, на вихідних в Україні в денні години температура повітря очікується +3...+7 градусів, на півдні та заході +6...+12 градусів.