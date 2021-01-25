В Україну насувається негода: очікується до 20 сантиметрів снігу, хуртовини та ожеледиця
Погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
Сьогодні, 25 січня, на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Сьогодні декілька областей України накриють дощі, потеплішає до +17° (карта)
Рятувальники попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.
По Києву та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на початок тижня від Наталки Діденко
На початку наступного тижня, 25 січня, в Україні домінуватиме циклон.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
"У понеділок в Україні розважатиметься циклон, переважатимуть дощі (на Заході - сніг) та сильний вітер", - спрогнозувала синоптик.
За її словами, на вихідних в Україні в денні години температура повітря очікується +3...+7 градусів, на півдні та заході +6...+12 градусів.
"Хто скучатиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт", - додала Діденко.
- Вінниця+6°... -1°
- Дніпро+10°... +2°
- Донецьк+7°... -1°
- Житомир+6°... -1°
- Запоріжжя+11°... +2°
- Івано-Франківськ+5°... -1°
- Київ+7°... +1°
- Кропивницький+10°... -2°
- Луганськ+6°... -1°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+2°... -1°
- Миколаїв+10°... -1°
- Одеса+9°... 0°
- Полтава+9°... -1°
- Рівне+3°... -1°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми+5°... +2°
- Тернопіль+3°... -2°
- Харків+5°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+8°... -1°
- Чернігів+6°... +1°
- Чернівці+5°... -1°