Після сильного снігопаду Київ огорнув густий туман (фото)

11:22, 24 грудня 2020
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Видимість на дорогах столиці різко знизилася.

Київ огорнув густий туман / Фото: "Страна"
Київ огорнув густий туман / Фото: "Страна"

Сьогодні вранці, 24 грудня, після вчорашнього сильного снігопаду Київ огорнув густий туман. 

Про це свідчать фотографії видання "Страна".

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Також сьогодні в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сильне зниження видимості через туман - до 200-500 метрів.

Видимість на дорогах столиці впала / Фото: "Страна"
Видимість на дорогах столиці впала / Фото: "Страна"

Прогноз погоди в Києві на 24 грудня: дані погоди УНІАН

У четвер, 24 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до + 3°.

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень - підніметься максимум до +3°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,7 м/с. 

Атмосферний тиск - 748 мм рт. ст.

Народний прогноз на 24 грудня

24 грудня-Данила і Никона. У цей день за старих часів вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з "вухами" — відсвітами з боків — бути морозам.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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