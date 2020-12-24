Після сильного снігопаду Київ огорнув густий туман (фото)
Видимість на дорогах столиці різко знизилася.
Сьогодні вранці, 24 грудня, після вчорашнього сильного снігопаду Київ огорнув густий туман.
Про це свідчать фотографії видання "Страна".
Сьогодні різко потеплішає і Україну заллють зливи (карта)
Також сьогодні в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сильне зниження видимості через туман - до 200-500 метрів.
Прогноз погоди в Києві на 24 грудня: дані погоди УНІАН
У четвер, 24 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до + 3°.
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень - підніметься максимум до +3°. Без опадів.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,7 м/с.
Атмосферний тиск - 748 мм рт. ст.
Народний прогноз на 24 грудня
24 грудня-Данила і Никона. У цей день за старих часів вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з "вухами" — відсвітами з боків — бути морозам.
- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя+1°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+5°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+7°... +3°