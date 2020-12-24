Після сильного снігопаду Київ огорнув густий туман (фото)

Видимість на дорогах столиці різко знизилася.

Київ огорнув густий туман / Фото: "Страна"

Сьогодні вранці, 24 грудня, після вчорашнього сильного снігопаду Київ огорнув густий туман.

Про це свідчать фотографії видання "Страна".

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Також сьогодні в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сильне зниження видимості через туман - до 200-500 метрів.

Видимість на дорогах столиці впала / Фото: "Страна"

Прогноз погоди в Києві на 24 грудня: дані погоди УНІАН

У четвер, 24 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до + 3°.

Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень - підніметься максимум до +3°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,7 м/с.

Атмосферний тиск - 748 мм рт. ст.

Народний прогноз на 24 грудня

24 грудня-Данила і Никона. У цей день за старих часів вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з "вухами" — відсвітами з боків — бути морозам.