Сніг припиниться та розтане: завтра в Києві стовпчики термометрів піднімуться до +3°

До столиці знову повернеться потепління.

Завтра в Києві буде хмарно / Фото УНІАН

У четвер, 24 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +3°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень - підніметься максимум до +3°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,7 м/с.

Атмосферний тиск - 748 мм рт. ст.

Народний прогноз на 24 грудня

24 грудня — Данила і Никона У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з “вухами” — відблисками з боків — бути морозам.

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