Сніг припиниться та розтане: завтра в Києві стовпчики термометрів піднімуться до +3°
До столиці знову повернеться потепління.
У четвер, 24 грудня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів підвищаться до +3°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Завтра різко потеплішає і Україну заллють зливи (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе +2°, а вдень - підніметься максимум до +3°. Без опадів.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,7 м/с.
Атмосферний тиск - 748 мм рт. ст.
Народний прогноз на 24 грудня
24 грудня — Данила і Никона У цей день у давнину вгадували погоду по сонцю. Якщо сонце з “вухами” — відблисками з боків — бути морозам.
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Ймовірність опадів:2 %
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