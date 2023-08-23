За прогнозами фахівця, вересень порадує українців теплом.

У першій половині вересня ще зберігатиметься літнє тепло. Загалом увесь місяць буде теплим і посушливим.

Такий прогноз дала синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту, передає Gazeta.ua. "Вересень – перший місяць метеорологічної осені. Відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. У першій половині місяця на значній території України ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень у цьому році ймовірно буде теплим і посушливим", – прогнозує Балабух.

При цьому вона зауважила, що цей вересень може бути трішки теплішим ніж звичаній вересні за останні 10 років. Вона пояснила, що це не значить, що такі аномально високі температури будуть щодня, але переважатимуть особливо на заході країни, зазначила метеоролог.

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Балабух також розповіла, що у жовтні та листопаді температура повітря також буде дещо вищою за норму. Але похолодання прийде поступово. "Зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки... Погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму", – зазначила фахівець.

Балабух уточнила, що затоки арктичного повітря будуть ймовірно короткочасними і не інтенсивними.

Прогноз погоди на останні літні дні

Погода в Україні упродовж наступних 10 днів буде спекотною, зниження температури повітря очікується у перші дні осені. Про це розповів керівник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик. "Десять днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотно не зміниться", - заявив експерт.

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