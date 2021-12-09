За прогнозом Наталки Діденко, нова хвиля похолодання очікується 13-го грудня.

Відомий український синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на п'ятницю, 10 грудня, та вихідні. За її словами, невдовзі країну накриє похолодання.

"Південно-східний вітер може завтра досягати штормових значень до 15-22 метрів на секунду. На Заході та Сході України вітер буде стриманішим, хоча й також рвучким", - повідомила Діденко у своєму Telegram-каналі.

За прогнозом синоптика, 10-го грудня у більшості областей +5...+9°, на Півдні +7...+12°, в Криму до +12...+15°. Холодніше буде в західних областях, 0...+4°.

Читайте такожСьогодні на киян чекає похмура погода, до +1°"Дощ та мокрий сніг найбільш ймовірні в західній частині, місцями на Вінниччині, Житомирщині, Одещині. Більша частина України в п'ятницю від опадів утримається. Зависатимуть тумани, можлива ожеледь", - розповіла Діденко.

У Києві 10-го грудня серйозних опадів не очікується, проте буде хмарно, дуже вітряно, вогко, температура досягне +7...+8°.

"Вихідні в Україні будуть теплими (окрім західних областей), а на Андрія, 13-го грудня, прискаче в Україну чергове похолодання", - підсумувала синоптик.

Як повідомляли в ДСНС, до кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м; у більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

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Автор: Ольга Робейко