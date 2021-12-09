Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

До кінця доби 9 грудня у більшості областей України утримається туман, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожЗалишитися в живих: як не впасти в ожеледь і що робити, якщо все-таки падаєте"До кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м; у більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначають у дописі.

У ДСНС повідомляють, що у Києві та області погодні умови також не зміняться - мешканців столиці також попереджають про туман і ожеледицю на дорогах.

Водіїв на дорогах всієї країни закликають дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Нагадаємо, вчора у Києві через ожеледицю сталося понад 100 дорожньо-транспортних подій. Крім того, у столиці, через погіршення погодних умов, пасажирський наземний електротранспорт курсував без дотримання розкладу руху. В місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами.

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Автор: Екатерина Малюга