До кінця доби 9 грудня у більшості областей України утримається туман, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожЗалишитися в живих: як не впасти в ожеледь і що робити, якщо все-таки падаєте"До кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м; у більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначають у дописі.
У ДСНС повідомляють, що у Києві та області погодні умови також не зміняться - мешканців столиці також попереджають про туман і ожеледицю на дорогах.
Водіїв на дорогах всієї країни закликають дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.
Нагадаємо, вчора у Києві через ожеледицю сталося понад 100 дорожньо-транспортних подій. Крім того, у столиці, через погіршення погодних умов, пасажирський наземний електротранспорт курсував без дотримання розкладу руху. В місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами.