Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах у найближчі дні.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
"За даними Укргідрометцентру, 5-6 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається, а 6-7 лютого, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.
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Рятувальники надають таким погодним умовам третій рівень небезпеки.
Як повідомляв УНІАН.Погода, вихідні в Україні почнуться з опадів на заході, півночі та місцями в центральних областях. Разом з дощами та снігом сьогодні в ці регіони прийде невелике потепління, проте на Лівобережжі України все ще буде мороз.