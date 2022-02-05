У найближчі дні на високогір'ї Закарпатської, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікуються снігопади та хуртовини.

Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах у найближчі дні.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

"За даними Укргідрометцентру, 5-6 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається, а 6-7 лютого, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальники надають таким погодним умовам третій рівень небезпеки.

Як повідомляв УНІАН.Погода, вихідні в Україні почнуться з опадів на заході, півночі та місцями в центральних областях. Разом з дощами та снігом сьогодні в ці регіони прийде невелике потепління, проте на Лівобережжі України все ще буде мороз.