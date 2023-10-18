Синоптик стверджує, що невеликі морози будуть лише 18 і 19 жовтня, а далі вночі будуть знову плюси.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, як довго ще будуть нічні морози в Україні.

Вона акцентувала, що наші агрометеорологи вже такі явища як заморозки в цьому сезоні "відмінили", адже вегетаційний період у більшості рослин завершився, пише 24 Канал.

"Відповідно, температура, яка подекуди може опускатися нижче нуля, – це вже просто мороз. І так по всій території України. У нас вже справді доволі-таки прохолодні ночі можуть бути: від 4 градусів тепла до 2 морозу. Ось найближчими днями такі температури можуть бути. Втім, вдень залишатиметься +7...+13 градусів. У південній частині, звичайно, тепліше. Там вночі ще +5 – +10 градусів, а вдень +12 – +17", - сказала вона.

Відео дня

Синоптик стверджує, що ці невеликі морози будуть лише 18 і 19 жовтня, а далі вночі будуть знову плюси.

"Так, там невеличкий плюс за рахунок того, що зараз у нас більше прояснень, тому такі контрасти. Вдень, наприклад, близько +10, а вночі навпаки – ...+2...+3 градуси, а подекуди й невеличкий мінус. Коли надійде атмосферний фронт, буде більше хмарності, тому нічна температура трошки підвищиться, але в той же час дещо знизиться денна. Втім, це не стосується південних областей. Там все ще доволі комфортні погодні умови", - пояснила Птуха.

Погода в Україні - останні новини

Сніг в Україні скасовується - прогноз погоди на суботу, 21 жовтня, різно змінився. Тепер замість снігу у цей день на частині території нашої держави очікується підвищення температури до неймовірних градусів, поділилася синоптик Наталка Діденко.

Вас також можуть зацікавити новини: