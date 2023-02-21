Біля української полярної станції "Академік Вернадский" почалося щорічне "цвітіння" снігу.

В Антарктиці біля української станції Академік Вернадський сніг став рожевого кольору. За словами вчених, рожеві візерунки на білому покриві - це "цвітіння" снігу наприкінці антарктичного літа.

"Таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей", - пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами фахівців, водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Водорість зимує під снігом у "зеленому" варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє.

Відео дня

""Цвітіння снігу" сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок - у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується", - кажуть дослідники. Тому важливо щороку фіксувати площу "квітучого снігу", щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Цю роботу українські біологи на станції проводять за допомогою дрону.

Робота української полярної станції "Академік Вернадський" - що відомо

"Академік Вернадський" - це єдина українська антарктична станція, що розташована на острові Галіндез. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Так, нещодавно українські полярники поділилися знімками закоханих пінгвінів, а у вересні минулого року полярники показали перших у сезоні дитинчат тюленів.

Вас також можуть зацікавити новини: