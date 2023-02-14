Таким чином українські вчені привітали всіх з Днем святого Валентина.

Українські полярники зі станції Академік Вернадський у День святого Валентина показали фотографії закоханих пінгвінів.

Привітання зі святом українські вчені розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook. "Любов, безсумнівно, переможе. Війна розлучила тисячі закоханих людей. Багато хто зараз далеко від своїх половинок, які героїчно тримають фронт, і дуже сумують за ними", - написали полярники.

Щоб підняти настрій в цей день і привітати українців, полярники зібрали колекцію знімків закоханих пінгвінів.

Відео дня

"Щоб в цей день ви посміхнулися, ми попросили наших біологів зібрати невелику колекцію фото закоханих пінгвінів. Віримо, що любов і добро, безсумнівно, переможуть зло і темряву. Нехай всі наші улюблені повертаються до нас якомога швидше - з миром і перемогою", - сказано в повідомленні.

Знімки тварин зробили Сергій Глотов і Березня Дзиндра.

Робота станції "Академік Вернадський"

Полярники розповіли, що неподалік української станції почався справжній пінгві-бум: малюки пінгвінів почали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова. Також вони опублікували фотографії першого дитинчати, народженого в цьому сезоні.

А у вересні 2022 року полярники показали перших у сезоні дитинчат тюленів. Шляхом відкритого голосування їм обрали імена - малюків назвали Мірко і Мрія.