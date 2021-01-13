Одесу, Ужгород та Харків запорошило снігом: хуртовина посилюється (відео)

Сніг продовжує засипати Україну.

Комунальники продовжують розчищати замети / Фото zak-kor.net

Сьогодні, 13 січня, сніг запорошив майже всі українські міста. Снігопад продовжиться завтра.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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В Одесі погода нагадує зимову казку - сніг почав сипати ще вночі. На виїзді з міста - слизько, машини повільно рухаються у бік Одеси. Через ожеледицю неподалік сталася аварія: авто злетіло з траси, але обійшлося без жертв.

У самому місті вночі вийшла снігоприбиральна техніка. Комунальники також почали розчищати тротуари та підходи до громадських зупинок. Синоптики прогнозують, що сніг вдень буде не такий інтенсивний, як вночі, але температура поступово знижуватиметься.

Харківщину також почало засипати ще з ночі - снігопад триває. Хуртовина посилилася - і на часі у місті падає лапатий сніг. На вулиці -4 градуси і сильний вітер.

Сніг оповив дерева, будинки та припарковані авто. Комунальники працюють у посиленому режимі і розчищати шляхи обіцяють цілодобово. У Харкові та області на дороги вивели 600 одиниць техніки. Заторів та великих черг на зупинках громадського транспорту немає. Електротранспорт ходить без перебоїв.

Комунальники закликають харків'ян не виходити з дому без нагальної потреби та просять водіїв не паркувати свої авто на узбіччях, аби робітники могли розчищати сніг. За прогнозами синоптиків, сніжитиме на Харківщині ще й завтра, але хуртовина вже не буде такою потужною.

В Ужгороді також тривають роботи з розчищення площ, вулиць, автобусних зупинок, які розпочалися ще вночі.

"Укотре наголошуємо водіям, щоб не залишали авто на узбіччях, бо це заважає роботі спецтехніки, просимо також дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу у русі спецтехніці", - йдеться у повідомленні Ужгородської міськради у Facebook.

Наразі сніг падає у 10 регіонах України і більше 50 населених пунктів через негоду залишилися без світла.

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