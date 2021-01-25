Через відлигу на Закарпатті оголосили сніголавинну небезпеку

В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

Ілюстрація: вчені вимірюють рівень лавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

У зв'язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив, 25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3-го рівня).

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланям на дані Укргідрометцентру.

Рятувальники підкреслюють, що в горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

Негода в Україні

Сьогодні, 25 січня, на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг.

Рятувальники попереджають, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

По Києву та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).