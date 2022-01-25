Через погану погоду в Стамбулі скоротили час роботи державних установ і торгових центрів.

Турецька влада призупинила всі польоти з аеропорту Стамбула через сильний снігопад в місті.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, через сильний снігопад були зупинені деякі поромні сполучення Стамбула і закриті дороги.

За даними управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих, близько 4600 осіб опинилися в скрутному становищі через погодні умови, понад 6700 - доставлені в притулки, а нужденним доставили тисячі контейнерів з продовольством.

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Як повідомляється, з минулого тижня в багатьох частинах Туреччини пройшов сильний снігопад, порушивши рух транспорту.

Флагманський авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines заявив, що скасував всі рейси з аеропорту Стамбула, щоб забезпечити "безпеку подорожей і наших пасажирів" і запобігти їх застряванню в аеропортах.

Через негоду в Стамбулі скоротили час роботи державних установ і торгових центрів.

Нагадаємо, раніше Грецію накрив потужний шторм, популярні курорти завалило снігом. Місцеві жителі кажуть, що такої негоди не бачили десятки років.

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