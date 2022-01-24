Місцеві жителі кажуть, що такої негоди не бачили десятки років.

Суворий погодний фронт накрив Грецію, принісши з собою морози й снігопади. Сильний снігопад накрив столицю Греції - Афіни.

Про це повідомляє ABCnews.

Як повідомляється, місцева влада просить населення не виходити зайвий раз на вулицю, а школи перевели на онлайн-навчання.

За даними ТСН, причиною негоди став потужний шторм "Елпіс".

Як повідомляється, сніжило не тільки в Афінах, але і на островах Санторіні й Міконос, які дуже популярні серед мандрівників. Місцеві жителі кажуть, що такої негоди не бачили десятки років.

Через екстремальні погодні умови багато доріг заблоковані, а деякі селища взагалі відрізані від цивілізації.

За прогнозами синоптиків, сніг йтиме в середземноморському регіоні як мінімум до середи.

Нагадаємо, на іншому кінці світу, в Каліфорнії, знову почалися великі лісові пожежі.

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