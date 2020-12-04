Українців попередили про сильні пориви вітру
Штормовий вітер очікується лише в одному регіоні України.
Сьогодні, 4 грудня, в західних областях України пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Синоптики назвали регіони, де очікується ожеледиця та мокрий сніг
Рятувальники зазначають, що такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності - жовтому.
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 4 грудня, в Україні потеплішає до +7° на заході і до +12° на півдні. Дощ пройде тільки в Одеській та Вінницькій областях. На решті території - сухо і мінлива хмарність.
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Відчувається як:+6 °
Мін./mакс. температура:+6° / +10°
Вологість:78 %
Тиск:757 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів:40 %
Схід:07:13
Захід16:47
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