Українців попередили про сильні пориви вітру

Штормовий вітер очікується лише в одному регіоні України.

На Україну налетить сильний вітер / Фото REUTERS

Сьогодні, 4 грудня, в західних областях України пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Рятувальники зазначають, що такі погодні умови відповідають І рівню небезпечності - жовтому.

Прогноз погоди в Україні на 4 грудня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 4 грудня, в Україні потеплішає до +7° на заході і до +12° на півдні. Дощ пройде тільки в Одеській та Вінницькій областях. На решті території - сухо і мінлива хмарність.