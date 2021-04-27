На півдні на поверхні ґрунту очікується до -5°.

Сьогодні вночі, 27 квітня, в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.

Квітневий сніг в Україні

26 квітня Черкаську та Київську області замітало снігом.

Сніг також засипав міста Богуслав та Яготин, що на Київщині. Канів, Миронівка та Переяслав-Хмельницький теж потрапили у снігопад.

Веб-камери у місті Умань показували шар снігу у кілька сантиметрів. Він відразу танув, бо температура у місті близька до нуля.

І такі погодні "сюрпризи" у найближчі дня можливі майже по всій Україні. До нас увірвалася маса арктичного повітря. Денні температури коливатимуться від +7 до +10 градусів. І лише на кілька градусів тепліше буде на сході та півдні. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів.

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Автор: Олена Пилипчак