Сьогодні вночі, 27 квітня, в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0°...-3° - II рівень небезпечності, помаранчевий.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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У південних областях - заморозки на поверхні ґрунту 0°...-5° - I рівень небезпечності, жовтий.
Квітневий сніг в Україні
26 квітня Черкаську та Київську області замітало снігом.
Сніг також засипав міста Богуслав та Яготин, що на Київщині. Канів, Миронівка та Переяслав-Хмельницький теж потрапили у снігопад.
Веб-камери у місті Умань показували шар снігу у кілька сантиметрів. Він відразу танув, бо температура у місті близька до нуля.
І такі погодні "сюрпризи" у найближчі дня можливі майже по всій Україні. До нас увірвалася маса арктичного повітря. Денні температури коливатимуться від +7 до +10 градусів. І лише на кілька градусів тепліше буде на сході та півдні. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів.
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