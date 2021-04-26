Україну накрив арктичний циклон.

Черкаську та Київську області замітає снігом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Українці публікують відео снігопаду на своїх сторінках у соцмережах.

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Наприклад, сніг також засипав міста Богуслав та Яготин, що на Київщині. Канів, Миронівка та Переяслав-Хмельницький теж потрапили у снігопад.

Веб-камери у місті Умань показують шар снігу у кілька сантиметрів. Він відразу тане, бо температура у місті близька до нуля.

І такі погодні "сюрпризи" у найближчі дня можливі майже по всій Україні. До нас увірвалася маса арктичного повітря. Денні температури коливатимуться від +7 до +10 градусів. І лише на кілька градусів тепліше буде на сході та півдні. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на завтра від Наталки Діденко

Заморозки в Україні передбачаються не лише на ґрунті, й у повітрі.

Завтра вдень очікується +7°...+12°, на півдні та сході +10°...+14°.

27 квітня у західних та північно-східних областях - висока ймовірність снігу.

"Вдень у вівторок вирветься до нас ще й циклон з півдня. Сильні дощі, добре, що хоч не сніг, можливі на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, місцями в центральних областях", - написала синоптик Наталка Діденко.

На решті території України буде без істотних опадів.

У Києві 27 квітня вночі заморозки, вдень близько +10°. Синоптик повідомила, що підвищення температури повітря в столиці передбачається з середи-четверга.

У другій половині тижня в Україні очікується потепління, проте дощитиме.

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Автор: Олена Пилипчак