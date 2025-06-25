Через сильну спеку також доводиться закривати деякі туристичні об'єкти.

24 червня в найбільших містах північного сходу США встановилася екстремальна спека. За прогнозами синоптиків, цей вівторок стане піком затяжної хвилі тепла, яка триває з кінця минулого тижня. Спека почне спадати тільки 25-26 червня, пише Reuters.

Як повідомляється, температура у Вашингтоні та Бостоні може сягнути +38 °C, це на 6 градусів вище від колишніх максимумів. У Центральному парку Нью-Йорка стовпчик термометра може піднятися до +37 °C, перевищивши минулий рекорд у +35,5 °C. Аномальна спека також охопила Вірджинію, Меріленд, Пенсільванію, Кароліну і північ Джорджії.

Неймовірна спека призвела до збоїв у транспорті - компанії знижують швидкість поїздів між великими містами.

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Деякі туристичні об'єкти, зокрема Монумент Вашингтону, закриті. Будівельні компанії переглядають графіки, щоб захистити співробітників від перегріву.

Як повідомляється, погодні умови позначаються і на сільському господарстві. У канадській провінції Саскачеван спека і посуха пошкодили посіви каноли і пшениці. Пізні дощі вже не рятують ситуацію, хоча смог від лісових пожеж частково вберіг рослини від палючого сонця.

Синоптики обіцяють полегшення з середини тижня: у четвер температура в Нью-Йорку знизиться до +29 °C, а в п'ятницю - до +24 °C.

Тепловий купол у США

Ще минулого тижня на всій території США оголосили підвищену небезпеку через потік гарячого повітря, який сформував так званий "тепловий купол". Це зона високого тиску в атмосфері, яка блокує прохолоду, температура при цьому не опускається навіть уночі.

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