По всій території США оголошено підвищену небезпеку через потік гарячого повітря, який сформував так званий "тепловий купол". Він уже охопив центральні штати і найближчими днями пошириться на Східне узбережжя. У деяких регіонах, включно з Чикаго, температура підніметься до +40 °C і вище, пише Reuters.
У Чикаго і Нью-Йорку вже розпочали роботу центри охолодження, а міські служби відвідують безхатченків і закликають їх ховатися від спеки.
"Чикаго як ніхто в країні знає, наскільки небезпечною є екстремальна погода, особливо спека", - зазначив мер міста, нагадавши про наближення 30-літньої річниці катастрофічної спеки 1995 року, коли загинуло 700 осіб.
Як повідомляється, сильна спека несе серйозні ризики для здоров'я. Наприклад, теплове виснаження проявляється запамороченням, спрагою і втомою. Але перегрів понад +40,6 °C може призвести до теплового удару - небезпечного стану з можливістю летального результату. Симптоми включають сплутаність свідомості, нудоту і судоми.
Купол тепла - це зона високого тиску в атмосфері, яка блокує прохолоду й утримує спеку навіть уночі. За словами вчених, такі явища стають дедалі частішими.
Тепловий купол в Україні
Торік українці також пережили так званий "тепловий купол". Нагадаємо, екстремально висока температура охопила влітку 2024 року практично всю країну. У багатьох містах було встановлено нові температурні рекорди.