У великих містах уже відкриваються "центри охолодження", де можна врятуватися від спеки.

По всій території США оголошено підвищену небезпеку через потік гарячого повітря, який сформував так званий "тепловий купол". Він уже охопив центральні штати і найближчими днями пошириться на Східне узбережжя. У деяких регіонах, включно з Чикаго, температура підніметься до +40 °C і вище, пише Reuters.

У Чикаго і Нью-Йорку вже розпочали роботу центри охолодження, а міські служби відвідують безхатченків і закликають їх ховатися від спеки.

"Чикаго як ніхто в країні знає, наскільки небезпечною є екстремальна погода, особливо спека", - зазначив мер міста, нагадавши про наближення 30-літньої річниці катастрофічної спеки 1995 року, коли загинуло 700 осіб.

Відео дня

Як повідомляється, сильна спека несе серйозні ризики для здоров'я. Наприклад, теплове виснаження проявляється запамороченням, спрагою і втомою. Але перегрів понад +40,6 °C може призвести до теплового удару - небезпечного стану з можливістю летального результату. Симптоми включають сплутаність свідомості, нудоту і судоми.

Купол тепла - це зона високого тиску в атмосфері, яка блокує прохолоду й утримує спеку навіть уночі. За словами вчених, такі явища стають дедалі частішими.

Торік українці також пережили так званий "тепловий купол". Нагадаємо, екстремально висока температура охопила влітку 2024 року практично всю країну. У багатьох містах було встановлено нові температурні рекорди.

Вас також можуть зацікавити новини: