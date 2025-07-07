За словами фахівців, катастрофічна повінь у Техасі - це тривожний сигнал про кліматичне майбутнє нашої планети.

Хоча наслідки руйнівної повені в Техасі ще до кінця не вивчені, кліматологи вже називають цю трагедію черговим доказом того, як глобальне потепління посилює погодні аномалії. Про це пише Axios.

Видання наводить слова кліматолога з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Даніела Суейна. Він пояснив, що проливні дощі, спричинені майже нерухомими грозовими системами, дедалі частіше стають причиною катастроф - і саме такі явища стаються дедалі частіше на тлі підвищення температур.

За словами Ендрю Десслера, який очолює Техаський центр з вивчення екстремальної погоди при Університеті A&M, ситуація в Техасі - це не виняток, а радше образ майбутнього. "Такі події стануть нормою. Потрібно бути готовими до більшої кількості руйнівних катастроф", - наголосив він.

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Професор Ніколас Пінтер з Каліфорнійського університету в Девісі підтвердив, що глобальні кліматичні зміни вже зараз призводять до частіших і потужніших повеней, ніж у минулому.

Повінь у Техасі - подробиці

Кілька днів тому в Техасі після проливних дощів почалася раптова повінь.

Уже відомо про понад 20 загиблих. Особливо сильно постраждав християнський табір для дівчаток, десятки з яких зникли безвісти.

Повінь сталася через потужні зливи на річці Гваделупа. За 45 хвилин рівень води піднявся на 8 метрів.

У постраждалому регіоні оголошено надзвичайний стан. Губернатор Техасу підписав указ про введення режиму лиха.

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