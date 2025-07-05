Жертвами раптової повені стали вже 24 людини.

Повінь у Техасі забрала життя 24 людей, ще десятки дівчаток зникли безвісти з християнського табору. Про це повідомляє Aljazeera.

За інформацією агентства, трагедія сталася після потужних дощів на річці Гваделупа в Техасі. Протягом 45 хвилин вода піднялася на 8 метрів, затопивши табори, будинки та дороги. За словами міської влади, все сталося настільки швидко, що попередити населення або організувати евакуацію не було можливості.

Особливо сильно постраждав християнський літній табір для дівчаток, розташований на березі. Батьки дітей із табору публікували в соцмережах фотографії дочок із благаннями про допомогу. Віце-губернатор Техасу Ден Патрік заявив, що табір, де перебувало понад 700 дітей, був буквально накритий потоком води приблизно о 4 ранку. За різною інформацією, від 23 до 25 дівчаток зникли безвісти.

Відео дня

Табір сильно постраждав - за словами його директора, рівень руйнувань катастрофічний. "У нас немає електрики, води і зв'язку", - йдеться в офіційному повідомленні адміністрації табору.

Як повідомляється, на пошуки і допомогу постраждалим відправили 14 вертольотів, десятки дронів і сотні рятувальників. Людей евакуюють із дерев і дахів.

Тим часом Національна метеослужба США оголосила режим надзвичайної ситуації. Губернатор Техасу підписав указ про введення режиму лиха, щоб прискорити надання допомоги найбільш постраждалим районам.

За словами представників місцевої влади, це масове лихо, масштаби якого продовжують зростати. Очікуються нові опади, і навіть незначний дощ може призвести до нових підтоплень.

Лісові пожежі в Туреччині

Поки США потерпають від дощів і торнадо, в Європі палахкотять масштабні лісові пожежі через сильну спеку. Так, у Туреччині вже тиждень не можуть приборкати полум'я в популярному туристичному регіоні Ізмір. Місцева влада заявляє, що "ситуація жахлива".

Водночас, у сусідній Греції ситуація з лісовими пожежами потроху пом'якшується, принаймні, наразі.

Вас також можуть зацікавити новини: