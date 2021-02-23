Синоптик прогнозує температурні контрасти в Україні: від 15 тепла до 17 морозу
За прогнозом синоптика, у західних областях буде найтепліше - протягом дня +7...+12°С.
В Україні у середу, 24 лютого, очікуються температурні контрасти - від денних +15°С на Заході до нічних -15...-17°С на Сході та Півночі.Сьогодні у Києві очікується хмарний день з температурою 0°
Такий прогноз погоди дала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у західних областях буде найтепліше, протягом дня +7...+12°С, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +15°С.
У східній частині, загалом на Лівобережжі й навіть у південній частині вдень очікується 0...-5°С, на Сході до -7°С. На решті території близько нуля, на Півдні місцями +1...+4°С.
"Хоча й домінуватиме антициклон "Ілонка", проте атмосферний фронт північного циклону принесе завтра в Україну сніг, мокрий сніг і навіть дощ - залежатиме від градусів", - прогнозує Діденко.
На крайньому заході, у східних областях, у більшості південної частини України - без істотних опадів. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.
"У Києві завтра буде свіжувато, вдень лише близько нуля. Пройде сніг та мокрий сніг, що одразу ускладнить ситуацію на дорогах - обережно. Надалі потепління відновиться. Поступово", - додала синоптик.
Прогноз на тиждень від Погода УНІАН
Цього тижня в Україні значно потеплішає. У четвер на Івано-Франківщині температура досягне +17°, а в п'ятницю "плюс" буде вже по всій Україні: стовпчики термометрів не опустяться нижче +5°. А ось на вихідних українців чекає дощова погода.
- Вінниця+8°... -2°
- Дніпро-2°... -10°
- Донецьк-5°... -16°
- Житомир+5°... -1°
- Запоріжжя-1°... -9°
- Івано-Франківськ+10°... -2°
- Київ+1°... -5°
- Кропивницький+2°... -4°
- Луганськ-9°... -20°
- Луцьк+5°... -2°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+8°... -4°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Рівне+5°... -2°
- Сімферополь+6°... -2°
- Суми-11°... -15°
- Тернопіль+7°... -2°
- Харків-9°... -15°
- Херсон+7°... -5°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів-4°... -9°
- Чернівці+6°... -1°