Синоптик прогнозує температурні контрасти в Україні: від 15 тепла до 17 морозу

За прогнозом синоптика, у західних областях буде найтепліше - протягом дня +7...+12°С.

В Україні потеплішає / фото alp.org.ua

В Україні у середу, 24 лютого, очікуються температурні контрасти - від денних +15°С на Заході до нічних -15...-17°С на Сході та Півночі. Читайте також Сьогодні у Києві очікується хмарний день з температурою 0°

Такий прогноз погоди дала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у західних областях буде найтепліше, протягом дня +7...+12°С, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди до +15°С.

У східній частині, загалом на Лівобережжі й навіть у південній частині вдень очікується 0...-5°С, на Сході до -7°С. На решті території близько нуля, на Півдні місцями +1...+4°С.

"Хоча й домінуватиме антициклон "Ілонка", проте атмосферний фронт північного циклону принесе завтра в Україну сніг, мокрий сніг і навіть дощ - залежатиме від градусів", - прогнозує Діденко.

На крайньому заході, у східних областях, у більшості південної частини України - без істотних опадів. На дорогах та тротуарах - ожеледиця.

"У Києві завтра буде свіжувато, вдень лише близько нуля. Пройде сніг та мокрий сніг, що одразу ускладнить ситуацію на дорогах - обережно. Надалі потепління відновиться. Поступово", - додала синоптик.

Прогноз на тиждень від Погода УНІАН

Цього тижня в Україні значно потеплішає. У четвер на Івано-Франківщині температура досягне +17°, а в п'ятницю "плюс" буде вже по всій Україні: стовпчики термометрів не опустяться нижче +5°. А ось на вихідних українців чекає дощова погода.