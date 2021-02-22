Весна на порозі: цього тижня в Україні різко потеплішає до +17° (карта)

Місцями пройдуть дощі.

На цьому тижні в Україні різко потеплішає / Фото ua.depositphotos.com

Цього тижня в Україні значно потеплішає. У четвер на Івано-Франківщині температура досягне +17°, а в п'ятницю "плюс" буде вже по всій Україні: стовпчики термометрів не опустяться нижче +5°. А ось на вихідних українців чекає дощова погода.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У понеділок, 22 лютого, у багатьох областях України буде сонячно. У Сумах і Харкові пройдуть зливи. На решті території очікується хмарна погода. Температура вдень у західних областях підвищиться до +8°, а на півночі вночі впаде до -15°.

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / фото УНІАН

У вівторок по всій території України очікується мінлива хмарність. Температура в західній частині країни підвищиться до +10°, а на півночі впаде до -11°.

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / фото УНІАН

У середу в Україну повернеться сніг! Правда, тільки в північні і центральні регіони. На Житомирщині та Вінничині пройдуть дощі. В Івано-Франківську продовжиться потепління: тут температура сягне весняних +11°.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / фото УНІАН

У четвер потепління набере несподівані повороти і температура в Україні підвищиться до +17°. У західних областях буде сонячно, практично по всій решті території - хмарно з проясненнями. На Сумщині пройдуть дощі.

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / фото УНІАН

У п'ятницю "плюс" заповнить всю Україну: температура вдень не впаде нижче +5°. Максимум як і раніше залишиться на Івано-Франківщині. Практично по всій країні очікується ясна погода, без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого / фото УНІАН

На вихідних, 27 і 28 Лютого, Україну будуть заливати дощі. Температура вдень трохи знизиться - до +2°.

Прогноз погоди в Україні на 27 лютого / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 28 Лютого / фото УНІАН

Народний прогноз

22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим тепліше буде березень.

23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власієвські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими.

25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.

26 лютого - день Святого Мартініана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.

27 лютого - Кирила. Гарна погода на Кирила - до морозів.

28 лютого - Онисима. Про цей день казали, що весна і зима борються: "кому йти вперед, а кому назад повернути".

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