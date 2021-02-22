Весна на порозі: цього тижня в Україні різко потеплішає до +17° (карта)
Місцями пройдуть дощі.
Цього тижня в Україні значно потеплішає. У четвер на Івано-Франківщині температура досягне +17°, а в п'ятницю "плюс" буде вже по всій Україні: стовпчики термометрів не опустяться нижче +5°. А ось на вихідних українців чекає дощова погода.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Синоптик назвала дату різкого потепління в Україні
У понеділок, 22 лютого, у багатьох областях України буде сонячно. У Сумах і Харкові пройдуть зливи. На решті території очікується хмарна погода. Температура вдень у західних областях підвищиться до +8°, а на півночі вночі впаде до -15°.
У вівторок по всій території України очікується мінлива хмарність. Температура в західній частині країни підвищиться до +10°, а на півночі впаде до -11°.
У середу в Україну повернеться сніг! Правда, тільки в північні і центральні регіони. На Житомирщині та Вінничині пройдуть дощі. В Івано-Франківську продовжиться потепління: тут температура сягне весняних +11°.
У четвер потепління набере несподівані повороти і температура в Україні підвищиться до +17°. У західних областях буде сонячно, практично по всій решті території - хмарно з проясненнями. На Сумщині пройдуть дощі.
У п'ятницю "плюс" заповнить всю Україну: температура вдень не впаде нижче +5°. Максимум як і раніше залишиться на Івано-Франківщині. Практично по всій країні очікується ясна погода, без опадів.
На вихідних, 27 і 28 Лютого, Україну будуть заливати дощі. Температура вдень трохи знизиться - до +2°.
Народний прогноз
22 лютого - день Валентини-крапельниці. У цей день починалася перша крапель. Чим холодніше буде в цей день і всі наступні дні лютого, тим тепліше буде березень.
23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.
24 лютого - день Власія. Предки вважали цей день переломом зими. Власієвські морози останні, завершальні для зими. Власій збиває ріг з зими.
25 лютого - Олексій рибний. Бурульок багато - до багатого врожаю.
26 лютого - день Святого Мартініана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.
27 лютого - Кирила. Гарна погода на Кирила - до морозів.
28 лютого - Онисима. Про цей день казали, що весна і зима борються: "кому йти вперед, а кому назад повернути".
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- Вінниця+6°... -5°
- Дніпро+3°... -5°
- Донецьк+2°... -9°
- Житомир+6°... -4°
- Запоріжжя+5°... -4°
- Івано-Франківськ+6°... -7°
- Київ+5°... -2°
- Кропивницький+4°... -4°
- Луганськ+2°... -13°
- Луцьк+5°... -6°
- Львів+7°... -4°
- Миколаїв+8°... -3°
- Одеса+8°... -1°
- Полтава+3°... -8°
- Рівне+5°... -6°
- Сімферополь+3°... 0°
- Суми+3°... -15°
- Тернопіль+3°... -6°
- Харків+3°... -13°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницький+5°... -4°
- Черкаси+4°... -3°
- Чернігів+4°... -9°
- Чернівці+7°... -6°