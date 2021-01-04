Київ у новому році встановив три температурні рекорди поспіль
1 січня мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4°.
1 січня у Києві було зафіксовано перевищення всіх трьох добових показників температури.
Про це повідоляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
У Києві зафіксували найтепліший день грудня за 140 років
Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +4,4°, що на 2,1° вище температури для цього дня 1936 року. Середньодобова температура склала +5,9°, що на 1,8° вище рекордних значень температури 1902 та 2007 років. Максимальна температура піднялась до +8,5°, перевищивши попереднє рекордне значення 1973 року на 1,1°.
31 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +7,4°, що на 1,7° вище рекордного значення температури для цього дня 1925 року. Кліматична норма перевищена на 10,2°, що відповідає погоді середини жовтня.
Максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +8,4°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 0,2°.
Температурні рекорди Києва:
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