Деякі водії провели по 20 годин у своїх автомобілях без води та їжі.

В американському штаті Вірджинія тисячі автомобілів були заблокованими на шосе через зледенілу дорогу. Серед водіїв, які застрягли в крижаній пастці опинився і сенатор США Тім Кейн.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, звичайна поїздка Кейна з його будинку у Вірджинії до Вашингтона перетворилася на 27-годинне випробування. Одна з найжвавіших автомагістралей східного узбережжя була закрита в обох напрямках через обмерзання та сніг.

Багато водіїв були не готові до такої погоди й просиділи весь час без води та їжі. Як повідомляє CNN, деякі водії ділилися їжею і припасами один з одним. Один далекобійник роздавав пляшки з водою, а водій вантажівки з доставки хліба відкрив двері й роздавав людям буханки.

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Багато водіїв ділилися подією в соцмережах. Вони повідомили, що провели у вимушеному "ув'язненні" понад 20 годин.

На цей час влада підтвердила, що звільнено всіх автомобілістів.

Як повідомляв Погода УНІАН, шторм накрив Вашингтон і практично весь південний схід США, принісши з собою рясний снігопад і сильний вітер. В результаті стихії було зупинено авіасполучення, а тисячі сімей залишилися без електрики.

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