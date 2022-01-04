Через хуртовину президенту США Джо Байдену довелося затриматися в літаку.

Шторм накрив Вашингтон та майже весь південний схід США, принісши з собою рясний снігопад і сильний вітер. В результаті стихії було зупинено авіасполучення, а тисячі сімей залишилися без електрики.

Про це повідомляє Reuters.

За останніми даними, у Вашингтоні випало 21,59 см снігу, 22,86 см - у східному Теннессі, 37 см - у Вірджинії і майже 40 см - у Меріленді.

Як повідомляється, через негоду у Вашингтоні закрилися офіси федерального уряду, а десятки шкіл по всьому регіону скасували або відклали початок занять.

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Навіть президент Джо Байден зіткнувся із затримками, коли повернувся до Вашингтона. Йому довелося затриматися в літаку на 30 хвилин, поки розчищали лінію в аеропорту.

Як повідомляється, близько 661000 споживачів залишилися без електрики у Вірджинії, Меріленді, Кароліні та Джорджії.

Всього в США було скасовано майже 3000 рейсів та понад 5000 відкладено.

За даними видання USA Today, в результаті снігового шторму загинули 5 осіб.

Нагадаємо, в єгипетському місті Хургада - туристичному центрі на Червоному морі - в перший день 2022 року випав сніг з градом.

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