"Ураган неймовірної сили, який змітав все на своєму шляху": на США налетів торнадо, є жертви (фото, відео)

10:40, 17 лютого 2021
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Кілька тисяч людей лишилися без світла.

На США налетів торнадо / Фото Twitter: @tanner_barth
На США налетів торнадо / Фото Twitter: @tanner_barth

Руйнівний торнадо наробив лиха у США. У штаті Північна Кароліна загинули троє людей і принаймні десятеро з травмами госпіталізовані.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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"Ураган неймовірної сили, який змітав все на своєму шляху", - так стихію описують очевидці.

Найбільше дісталось округу Барнсвік - там зруйновані десятки будинків, дороги заблоковані уламками та деревами.

Через торнадо загинуло троє осіб / Фото Twitter: @tanner_barth
Через торнадо загинуло троє осіб / Фото Twitter: @tanner_barth

До того ж, через пориви вітру були обірвані лінії лінії електропередач - кілька тисяч людей лишилися без світла.

Сильні морози у США

Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.

Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.

На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан. 

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: СШАторнадоСмерч
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