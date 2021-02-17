"Ураган неймовірної сили, який змітав все на своєму шляху": на США налетів торнадо, є жертви (фото, відео)
Кілька тисяч людей лишилися без світла.
Руйнівний торнадо наробив лиха у США. У штаті Північна Кароліна загинули троє людей і принаймні десятеро з травмами госпіталізовані.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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"Ураган неймовірної сили, який змітав все на своєму шляху", - так стихію описують очевидці.
Найбільше дісталось округу Барнсвік - там зруйновані десятки будинків, дороги заблоковані уламками та деревами.
До того ж, через пориви вітру були обірвані лінії лінії електропередач - кілька тисяч людей лишилися без світла.
Сильні морози у США
Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.
Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.
На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.
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