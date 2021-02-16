Морози накрили південь США: температура впала до -18°, закриті кілька аеропортів (відео, фоторепортаж)

Через перевантаження електромереж без світла опинилися 4 мільйони американців.

Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150000000 людей на півдні США. А особливо штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18° – такого тут не пам’ятають 30 років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Щонайменше один безхатченко замерз на смерть. Місцеві масово гріються електрообігрівачами, перевантажуючи мережі. Через це без світла опинилися 4000000 американців.

На дорогах - сотні аварій. Закриті кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тож у Техасі вже оголосили надзвичайний стан.

Дуже холодно та сніжно і на півдні Європи: у Греції температура впала до -20°. Такого не бачили більше ніж десятиліття. Рятувальники витягли із заметів шістьох людей. А у турецькому Стамбулі через сильний сніг закрили школи та судноплавство по Босфору. Синоптики кажуть, що снігопади триватимуть ще найменше кілька днів.

Погодний колапс у США

2 лютого перша сильна хурделиця вперше у 2021 році накрила Сполучені Штати Америки.

Як зазначалося, найбільше потерпав північний схід країни. У Нью-Йорку намело пів метра снігу. У місті оголосили надзвичайний стан: закрили на добу школи та центри масової вакцинації від коронавірусу. Міський транспорт працював з обмеженнями.

Сніжило також у Вашингтоні, Бостоні, Філадельфії. Через низьку видимість скасували понад півтори тисячі авіарейсів, закрили кілька автомобільних трас.

Крім того, синоптики прогнозували повені у прибережних районах.