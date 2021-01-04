Погодні умови погіршаться: рятувальники попереджають українців про густий туман
Видимість може впасти до 200 метрів.
Сьогодні, 4 січня, в Україні, крім північних областей, туман.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
На Закарпатті стався землетрус
Видимість складе 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди в Україні на 4 січня: дані Погоди УНІАН
У понеділок, 4 січня, всю Україну, крім Львівщини, затягне хмарами. На Чернігівщині та Полтавщині пройдуть дощі. Температурний максимум очікується на півдні - тут температура підвищиться до +13°, в центральних областях - до +5°.
У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.
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