Погодні умови погіршаться: рятувальники попереджають українців про густий туман

Видимість може впасти до 200 метрів.

Сьогодні Україну огорне туман / фото УНІАН

Сьогодні, 4 січня, в Україні, крім північних областей, туман.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Видимість складе 200-500 метрів. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня: дані Погоди УНІАН

У понеділок, 4 січня, всю Україну, крім Львівщини, затягне хмарами. На Чернігівщині та Полтавщині пройдуть дощі. Температурний максимум очікується на півдні - тут температура підвищиться до +13°, в центральних областях - до +5°.

У Києві сьогодні хмарно, температура повітря вночі -1°, вдень +4°.